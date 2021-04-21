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3 توجيهات جديدة من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدرت وزارة التربية والتعليم عدة توجيهات جديدة الي المديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجهورية بشأن استعدادات امتحانات الثانوية العامة الأساسية المقرر انطلاقها في يوليو القادم.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة:

1_ شددت وزارة التربية والتعليم، على سرعة تجهيز الاستمارات الالكترونية التي تم استلامها من الطلاب بعد طبعها ومراجعتها من خلال الطالب، والمرشد التعليمي بالمدرسة، واعتمادها من المدرسة التابع لها الطالب.

2_أ كدت الوزارة على ضرورة التنبيه على جميع المدارس الثانوية التابعة للمديريات التعليمية بإعداد الاستمارات الإلكترونية.

3_ كما أكدت وزارة التربية والتعليم علي تسليم كشوف 150 د المعتمدة من المدرسة أو من الإدارة التعليمية بالنسبة للمدارس الخاصة تمهيدا لتسليمها إلى لجان النظام والمراقبة التابع لها، وذلك بدءا من يوم الاثنين 26 ابريل 2021.

وكان صرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الامتحانات التجريبية التي تجريها وزارة التربية والتعليم حاليا في المدارس في غاية الاهمية بالنسبة للطلاب، فيجب علي الطلاب الالتزام بخوضها حتي يتثني لنا رصد المشكلات التقنية التي قد تواجههم.

ولفت الوزير أن الوزارة ستجري محاكاة باسئلة كاملة لطلاب الثانوية العامة في الاختبارات التجريبية خلال شهر مايو لما سيجري تماما في امتحانات الثانوية العامة في 4 يوليو القادم، حتي يتدرب الطلاب علي شكل الامتحان الإلكترونية بنظام الأسئلة الجديدة والكتاب المفتوح.

وأوضح الوزير، أن امتحانات الثانوية العامة في4 يوليو إلكترونية، علي أن يتم بعدها عقد فرص التحسين مجانية للطلاب لتحسين المجموع، مطالبا الطلاب بضرورة التحضير الجيد والمذاكرة الجيد لامتحانات نهاية العامة، والاختبارات التجريبية المحاكاة التي ستعقدها الوزارة في مايو ويونيو للامتحان النهائي.




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