Advertisements

ضبط ٦١٦١ مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط ٦١٦١ مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(٢٥٨٢) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(٢٠٥) مخالفة السير بدون تراخيص ٨) دراجات نارية مخالفة، ٤١) مخالفة موقف عشوائى، و(٤٨) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ يوم

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ يوم

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ يوم

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ ساعة و 6 دقيقة

"الصحة" تزف بشرى سارة حول تصنيع اللقاحات بمصر

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد يمتد لـ 2026

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

كارتيرون يُعيد نجم الزمالك إلي دكة البدلاء

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 ص

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

06:01 ص

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

08:20 ص

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

04:30 م

كارتيرون يُعيد نجم الزمالك إلي دكة البدلاء

11:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر