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أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس غدا الخميس

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الخميس عاشر أيام شهر رمضان المعظم، حيث يشهد انخفاض أخر فى درجات الحرارة، ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس، فرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، القاهرة الكبرى العظمى 29 درجة والصغرى 15 والوجه البحرى العظمى 29 درجة والصغرى 15، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 22 درجة والصغرى 16، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 23 درجة والصغرى 16، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 34 درجة والصغرى 23، وشمال الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 21، وجنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 29.

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