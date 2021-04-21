Advertisements

الداخلية تنجح في ضبط مواد مخدرة بلغت قيمتها المالية 600 ألف جنيه

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى -الأمن العام)، ومديريتى أمن (الشرقية - الغربية) عدد من العناصر الإجرامية تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسمى شرطة (سمنود بالغربية – ثالث العاشر من رمضان بالشرقية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف تلك العناصر على النحو التالى: ضبط (عاطل)، حال تواجده بدائرة مركز شرطة سمنود وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات (350،000 – ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا).

ضبط (عاطليّن – لهما معلومات جنائية)، حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان، وبحوزتهما (36 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات (252،000 – مائتان وإثنان وخمسون ألف جنيه تقريبًا).

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ ساعة و 6 دقيقة

"الصحة" تزف بشرى سارة حول تصنيع اللقاحات بمصر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يُعيد نجم الزمالك إلي دكة البدلاء

منذ ساعة الا ربع

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ يوم

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد يمتد لـ 2026

منذ حوالي 14 ساعة

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ يوم

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 ص

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

06:01 ص

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

08:20 ص

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

04:30 م

كارتيرون يُعيد نجم الزمالك إلي دكة البدلاء

11:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر