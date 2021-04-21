الداخلية تنجح في ضبط مواد مخدرة بلغت قيمتها المالية 600 ألف جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى -الأمن العام)، ومديريتى أمن (الشرقية - الغربية) عدد من العناصر الإجرامية تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسمى شرطة (سمنود بالغربية – ثالث العاشر من رمضان بالشرقية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف تلك العناصر على النحو التالى: ضبط (عاطل)، حال تواجده بدائرة مركز شرطة سمنود وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات (350،000 – ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا).



ضبط (عاطليّن – لهما معلومات جنائية)، حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان، وبحوزتهما (36 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات (252،000 – مائتان وإثنان وخمسون ألف جنيه تقريبًا).



وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



