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الداخلية تنجح في ضبط مواد مخدرة بلغت قيمتها المالية 600 ألف جنيه
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 11:46 ص
هبة عبد الحفيظ
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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى -الأمن العام)، ومديريتى أمن (الشرقية - الغربية) عدد من العناصر الإجرامية تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسمى شرطة (سمنود بالغربية – ثالث العاشر من رمضان بالشرقية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف تلك العناصر على النحو التالى: ضبط (عاطل)، حال تواجده بدائرة مركز شرطة سمنود وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات (350،000 – ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا).
ضبط (عاطليّن – لهما معلومات جنائية)، حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان، وبحوزتهما (36 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات (252،000 – مائتان وإثنان وخمسون ألف جنيه تقريبًا).
وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف تلك العناصر على النحو التالى: ضبط (عاطل)، حال تواجده بدائرة مركز شرطة سمنود وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات (350،000 – ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا).
ضبط (عاطليّن – لهما معلومات جنائية)، حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان، وبحوزتهما (36 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات (252،000 – مائتان وإثنان وخمسون ألف جنيه تقريبًا).
وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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