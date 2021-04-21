ماذا تعرف عن الحي المتنقل الذي تطلقه الحكومة؟



تنفذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة (الحي المتنقل)، الذي يقدم خدمات المحليات بواسطة بوابة الخدمات الحكومية للمحليات، للاستعلام عن الخدمات والحصول على المعلومة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الحي.



وينتقل موظف الحي إلى صاحب الطلب وينفذ الخدمة لحظيًا، من خلال جهاز التابلت، وتسمى هذه الخدمة "الحي المتنقل"، علاوة على ذلك أنه تم تفعيل خدمة الرسائل القصيرة على الخدمات المقدمة بأحياء القاهرة.



خدمات الحي المتنقل



ويقدم الحي المتنقل ما يقارب الـ120 خدمة أشهرها تراخيص المحال والإعلانات والإشغالات، وغيرها، والهدف هو التسهيل على المواطنين خاصة بعد نجاح التجربة في المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة.



وتهدف تلك العربات إلى تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة وإيصال الخدمات للمناطق التى يصعب إقامة تلك المراكز بها بالأحياء والمدن، إلى جانب تقديم خدمات تناسب احتياجات المواطنين وتلائم تطلعاتهم وتوفر الوقت والجهد المبذول للحصول على تلك الخدمات.



وتضم العربة مكتبين لموظفى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، و"الخزنة" لدفع الرسوم الخاصة بالخدمة، وطابعة محمولة متصلة بتابلت الخدمات الموجود مع الموظفين لطباعة التراخيص الجديدة ومكينة تصوير، وشاشة لعرض الخدمات الإلكترونية المتاحة، أبرزهم تجديد التراخيص للمحال وتجديد تراخيص إعلانات البروز، وغيرها بالإضافة إلى أماكن انتظار لمتلقى الخدمة.



تكلفة المرحلة الأولى



وتأتي تكلفة المرحلة الأولى من سيارات الحى المتنقل التي تم تسليمها لـ 8 محافظات نحو 50 مليون جنيه.





لعل مشروع الحي المتنقل الذي تطلقه الحكومة في المحافظات، يستهدف التسهيل على المواطنين بتقديم 120 خدمة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الحي، عبر سيارات متنقلة.ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الحي المتنقل الذي تطلقه الحكومة في المحافظات.الحي المتنقل