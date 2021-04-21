رئيس الرعاية الصحية يدشن دخول وحدة طب أسرة الكاب ببورسعيد الخدمة







دشن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية دخول وحدة طب أسرة الكاب ببورسعيد العمل ضمن منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة ليرتفع بذلك إجمالى الوحدات بالمحافظة ل 32 وحدة.



وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية خلال تفقد تشغيل وحدة طب أسرة الكاب، أنه يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية ذات جودة عالية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، ومطابقة للمعايير القومية المصرية، ومن خلال مراكز ووحدات صحية مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.



وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه تم إطلاق إشارة بدء تشغيل وحدة صحة طب أسرة الكاب بالمحافظة، وقال إن المراكز والوحدات الصحية هي بوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات الصحية، مؤكدًا أنها تغطي 80% من احتياجات المنتفع الصحية وذلك حسب أحدث النظم الصحية العالمية.



وتابع الدكتور أحمد السبكي: أن وحدة طب أسرة الكاب ستخدم أهالي قرية الكاب ببورسعيد، والبالغ عددهم 1300 فرد، وتضم الوحدة مختلف التخصصات الطبية الأساسية (الباطنة، الاطفال، أمراض النساء، التطعيمات، تنظيم الأسرة، الأسنان، المعمل، الصيدلية)، إضافة إلى أماكن مخصصة لكبار السن، مشيرًا إلى أن الوحدة ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، ليصل بذلك عدد الوحدات الصحية المقدمة لخدمات الرعاية الصحية الأولية إلى المنتفعين 32 وحدة صحية موزعة جغرافية لتغطية الاحتياجات الصحية للمواطنين بكافة أرجاء المحافظة.



واستكمل الدكتور أحمد السبكي، أنه يتم العمل بوحدة الكاب من خلال نظام عمل مميكن يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية بجودة عالية، حيث تشمل دورة العمل بالوحدة الصحية الحجز للكشف عبر الكول سنتر 15344 لضمان عدم التكدس ومنعًا للإزدحام والوقاية من فيروس كورونا، ثم بدء الزيارة بقياس العلامات الحيوية للمريض، وتسجيل التقييم الطبي والتشخيص بالسجلات الطبية الإلكترونية للحالة المرضية والتي تساعد الطبيب على التشخيص والعلاج السليم للحالات فيما بعد بناء على معرفة التاريخ المرضي للحالة، ثم يليها إجراء الفحوصات الطبية المعملية أو الأشعة إن استدعى الأمر وفقًا لتوجيهات الطبيب، وكذلك تحديد الأدوية للمريض وصرفها من الصيدلية، فضلًا عن نظام الإحالة إلى المستشفيات في حالة الاحتياج لتلقي الخدمات الصحية الثانوية والثالثية كالعمليات والتدخلات الجراحية وغيرها من الخدمات الصحية المتقدمة.



ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى نجاح وحدة الكاب في التسجيل لمدة عام لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال شهر إبريل الجاري، وذلك لاجتيازها شروط التسجيل ومطابقتها المعايير الموضوعة التي تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تتواكب مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية.



وقدم رئيس هيئة الرعاية الصحية التهنئة لجميع العاملين بالوحدة على مجهوداتهم وعطائهم المستمر لرفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ووجه الشكر أيضًا لقيادات الهيئة لمساندتهم ودعمهم الوحدة في الوصول إلى التسجيل كأحد شروط الانضمام لتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.



وأشار السبكي، إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل، يمثل نقلة نوعية للقطاع الصحي في مصر، بما يضمنه من علاج لكل المصريين، وتوفير خدمات صحية متميزة وفق أحدث المعايير الدولية، وتتكفل فيه الدولة بعلاج غيرالقادرين، ويغطي جميع الاحتياجات الصحية للمرضى بدءًا من الفحص الطبي المبدئي، ومرورًا بالأشعات والتحليل الطبية، ووصولًا إلى كبرى التدخلات الطبية والجراحية، والذي يعيد بناء ثقة المواطن في النظام الصحي المصري وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بتوفير التغطية الصحية الشاملة للمصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.