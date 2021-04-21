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بوتين: روسيا تسعى للوصول للمناعة الجماعية ضد كورونا بحلول الخريف

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 11:49 ص
بوتين
بوتين
وكالات
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستسعى للوصول للمناعة الجماعية ضد كورونا بحلول الخريف.

 

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.

 

 وكان بوتين، تلقى الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا في 23 مارس، دون الكشف عن اسم اللقاح الروسي الذي تم تطعيمه به.

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