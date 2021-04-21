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برميل النفط الكويتي يرتفع 31 سنتاً

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
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 ارتفع برميل النفط الكويتي خلال جلسة أمس الثلاثاء بواقع 31 سنتاً؛ ليصل سعر البرميل إلى 66.71 دولار، مقابل 65.78 دولار للبرميل أول أمس الاثنين، وذلك وفقاً للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالمياً، تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس، مع القلق بشأن تطورات الوباء في الهند وتحول الدولار للصعود.

وتضرر الطلب على الخام من تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند التي تعتبر ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وسط مخاوف بشأن احتمالية تشديد قيود الإغلاق لوقف انتشار الوباء.

من جانب آخر، قال معهد البترول الأمريكي أمس، إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 436 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أبريل الجاري.

وذكر المعهد أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة تراجعت 1.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مخزون المقطرات 655 ألف برميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية لمخزونات النفط اليوم الأربعاء، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 4.4 مليون برميل.

كان سعر النفط قد تراجع أمس، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة 0.7% عند 66.57 دولار للبرميل.

كما هبط أمس عقد نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو بنحو 1.5% عند 62.44 دولار للبرميل.

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