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تراجع أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني اليوم تحت ضغط مخاوف بأن ارتفاع إصابات كوفيد-19 في الهند سيدفع الطلب على الخام للهبوط في ثالث أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، وفقا لـ"رويترز".

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 29 سنتا ما يعادل 0.4 في المائة إلى 66.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش عقب هبوط 48 سنتا يوم الثلاثاء.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 34 سنتا ما يعادل 0.5 في المائة إلى 62.33 دولار للبرميل. وانتهي أجل عقد مايو أمس الثلاثاء منخفضا 1.5 في المائة إلى 62.44 دولار.

وقال رافيندرا راو نائب رئيس السلع في كوتاك سيكيورتيز "الهند مستهلك رئيسي للنفط الخام، لذا فان تزايد الإصابات بالفيروس ومن ثم القيود للحد من الانتشار سيضعف توقعات الطلب".

وأعلنت الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالمي، اليوم عن زيادة قياسية للوفيات اليومية من كوفيد-19 لتبلغ 2023 وزيادة قياسية لحالات الإصابة أيضا إذ تجاوزت 295 ألفا.

وتضررت السوق أكثر من بيانات معهد البترول الأمريكي التي أظهرت نمو مخزونات الخام ونواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في 16 أبريل حسب مصدرين في السوق مقارنة مع توقعات المحللين بتراجع في المخزونات.


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