"الرياضة" تنظم بطولة التزلج على الجليد ضمن النسخة الثالثة من مبادرة "مصر تستطيع"

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، في إطار مبادرة "مصر تستطيع" والتي تقوم بتنفيذها بقيادة الدكتور أشرف صبحي، مبادرة انطلاق النسخة الثالثة من فعالياتها من خلال التزلج على الجليد بمشاركة البطلة نورهان عثمان من ذوي القدرات والهمم.





حضر الفعاليات كل من الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، والدكتور أحمد حسان مدير عام التعليم العام والأزهري، والنائبة مايسة عطوة، ومحمود يوسف مدير عام تشغيل سكي إيجيبت، والسيد محمد العتري المدير الإقليمي المنشآت الثلجية، والمهندسة سمر حسب الله مؤسسه مبادرة مصر تستطيع وعضو الاتحاد العالمي لذوى الإعاقة.





وتولت سكي إيجيبت تدريب البطلة نورهان عثمان على مهارة التزلج علي مدار أربعة أشهر في إطار استعداداتها للمشاركة في النسخة الثالثة من المبادرة.





وكانت مبادرة "مصر تستطيع" قد بدأت نسختها الأولى بتنفيذ رحلة الغوص لذوي القدرات والهمم بمشاركة البطل محمد كرم، والنسخة الثانية تمثلت في رياضة الطيران الشراعي من جبل الجلالة بمشاركة البطل يحيي قنديل.





وفي تصريح له، أكد الدكتور أشرف صبحي تقديم كل الدعم والرعاية لأبطال مصر الرياضيين من ذوى القدرات والهمم الذين يتحدون الصعاب، ويحققون الإنجازات في شتى الألعاب بمختلف المحافل الرياضية، مشيرًا إلى سعى الوزارة نحو دمج ذوي القدرات والهمم في المشروعات والبرامج التي تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية.



