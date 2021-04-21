الأرصاد توجه مناشدة للمواطنين بشأن حالة الطقس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إننا نشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، وهناك انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة على أغلب مدن ومحافظات شمال البلاد بما فيهم السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وبعض مناطق شمال الصعيد مثل الفيوم بني سويف المنيا، والذي شهدت انخفاض واضح في درجات الحرارة منذ الأمس بأكثر من 10 درجات، مع نشاط الرياح الذي يجعل الأجواء معتدلة.



وأضاف "شاهين"، خلال حواره عبر "سكايب" ببرنامج "الأن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن المناطق الجنوبية من البلاد مازالت متأثرة بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يجلب كتل هوائية مرتفعة في درجة حرارتها مما يسبب ارتفاع درجات الحرارة بهذه المناطق إلى ما يقرب من 40 درجة مئوية.



وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم مائل للحرارة إلى حار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مناشدًا المواطنين باصطحاب جاكت خلال الخروج ليلًا أو في الصباح الباكر نتيجة انخفاض درجات الحرارة الصغرى خلال هذه الفترة، منوهًا بأن عطلة نهاية الأسبوع معتدلة جدًا، والطرق مهيأ تمامًا للسفر على مدار اليوم، والملاحة البحرية مع هدوء الرياح على البحر المتوسط تسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية، بينما هناك اضطراب في حركة الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الامواج لأكثر من 3 أمتار مناشدًا بتجنب الأنشطة البحرية بها.

