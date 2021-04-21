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ملتقى علمي بمتحف الحضارة لإحياء التراث وتشجيع السياحة

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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نظم متحف الحضارة في الفسطاط ملتقى علمي ثقافي بعنوان "دور متحف القومي للحضارة المصرية في إحياء التراث وتشجيع السياحة".

جاء الملتقى في إطار الأنشطة الثقافية والتعليمية التي يقوم بها المتحف ومدى أهمية التواصل الحضاري بين المتحف والمؤسسات والجامعات العلمية المهتمة بالتراث.

وقال د. أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف إن الملتقى يُعد أول تعاون بين مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمتحف القومي للحضارة المصرية.

افتتح الملتقى الأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد الكلية وشارك فى الملتقى نخبة من الأساتذة والباحثين والمتخصصين.

وشهد الملتقى الدكتور على سليمان والدكتورة خديجة العصار، والدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق

وتحدث رئيس هيئة المتحف مرحبًا بالسادة الضيوف.. وعقب عليه الدكتور هشام زعزوع متوجها بالشكر باسمه وباسم المركز مشيدًا بالملتقى المتميز وبروح الانتماء والإحساس بالفخر الذى ساد لدى الحضور.

كما توجه بالشكر لكل الطلبة الذين حضروا والأساتذة الأكاديميين الذين أثروا الحوار بأسئلتهم حيث أن الهدف من هذا الملتقى هو إضافة قيم علمية واجتماعية واقتصادية وترفيهية تتناسب وروح العصر، مع التأكيد على دور المتاحف كمؤسسات تعمل لخدمة المجتمع وتطوره .

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