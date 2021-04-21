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تحرير 6161 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 12:15 م
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6161 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2582) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(205) مخالفة السير بدون تراخيص( 8) دراجات نارية مخالفة، (41) مخالفة موقف عشوائي، (47) مخالفة شروط الترخيص.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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