تحرير 6161 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6161 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2582) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(205) مخالفة السير بدون تراخيص( 8) دراجات نارية مخالفة، (41) مخالفة موقف عشوائي، (47) مخالفة شروط الترخيص.



