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عمرو منسي : انطلاق النسخة التاسعة لبطولة الجونة الدولية للاسكواش في 20 مايو

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 12:20 م
عمرو منسي
عمرو منسي
الفجر الرياضي
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تستضيف مدينة الجونة، فعاليات النسخة التاسعة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش 2021، خلال الفترة من 20 إلى 28 مايو المقبل، بحضور نخبة من أهم نجوم اللعبة على مستوى العالم، وبمشاركة 96 لاعباً من الرجال والسيدات.

تعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA (الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش)،  واحدة من بطولات العالم الثامنة الأكبر حول العالم في رياضة الاسكواش من حيث قيمة الجائزة وحجمها ونقاطها التي يتم تصنيف اللاعبين الدوليين على أساسها ويبلغ مجموع جوائز البطولة 300,000 دولار.  وتعد النسخة التاسعة من البطولة هي أول حدث رياضي يقام على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، كما تحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث سيتم إذاعتها دولياً عبر أكثر من 70 قناة تليفزيونية.

وعبر عمرو منسي، مؤسس بطولة الجونة الدولية الاسكواش  و الرئيس التنفيذي لشركة I-Events الشركة المنظمة للبطولة، عن سعادته بتنظيم البطولة التاسعة الدولية للاسكواش و هي  واحدة من أهم بطولات الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش، نظراً لأهميتها في الموسم الرياضي بما يعزز فرصة مصر دائماً فى استضافة مثل تلك البطولات العالمية فى رياضات ومجالات مختلفة ،ونشعر بفخر كبير لاستضافتنا وتنظيمنا لبطولات دولية بهذا الحجم، خاصة أن تأثيرها الإيجابى يأتى على العديد من المستويات، من أهمها رعاية وتنمية أصحاب المهارات والمواهب فى مصر، وإيجاد مناخ رياضى جاذب يجعل الوصول للعالمية حلم لكل الشباب الموهوبين، خاصة عندما يروا أمام أعينهم نجوم العالم فى رياضة يحبونها يتنافسون على أرض مصر.

مضيفا" إلى أن نحن حارصون على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل حازم ومنضبط، مع توفير أدوات الوقاية والتعقيم وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين الحضور لمنع انتشار فيروس كورونا، خاصة وأن هذه البطولة الدولية ستشهد حضوراً كبيراً لما لها من تأثير إيجابي على العديد من المستويات، إلى جانب دورها في رعاية وتنمية أصحاب المهارات والمواهب فى مصر، وخلق مناخ رياضي جذاب.
كما قال اليكس جوه، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش: "بطولة الجونة الدولية للاسكواش هي من أبرز بطولات الجولة الدولية للاتحاد، وانا متحمس لمشاهدة احداثها في الشهر المقبل."وأضاف: "لم نستطع إقامة البطولة في 2020، نظراً لجائحة فيروس كورونا. لكن هذا العام، وبفضل مجهودات عمرو منسي وفريق عمل I-Events  والجونة، ستعوضنا بطولة هذا العام عما حدث العام الماضي."

يذكر ان البطولة يتم عقدها سنوياً في ست دول مختلفة حول العالم وهي "الولايات المتحدة – هونغ كونج – انجلترا – مصر – الامارات – قطر " وتنظم النسخة التاسعة من البطولة الدولية للأسكواش بواسطة شركة " I-Events " بالشراكة مع أوراسكوم للتنمية. ، حيث تحظى البطولة بمجموعة كبيرة من الرعاة، والتي تضم أسماء كبيرة من مختلف المجالات والمجالات؛ بما في ذلك البنك التجاري الدولي (CIB)  كراعي مدعم و CARRIER كراعي البلاتيني وهم قدمو الدعم للبطولة منذ إنطلاقها.

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