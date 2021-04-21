غادة عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا بفستان زفاف للبحيري



"لحم غزال" من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة،بطولة غادة عبدالرازق، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، عارفة عبدالرسول، أحمد خليل، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، شريف دسوقي، خالد محمود ووليد فواز.







ونشرت عبد الرزاق صورها لها بصفحتها على "فيس بوك " مرتدية فستان زفاف نال إعجاب متابعيها على "السوشيال ميديا" .وكشفت غادة عبد الرازق عن مصمم فستان الزفاف وهو الفنان العالمي هانى البحيرى والاستايلست منى الزرقاني .. وتزايدت توقعات الجمهور حول شخصية الفنان الذي من المقرر ان يكون العريس في الحلقة العاشرة .من جانبه أعرب مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري عن سعادته بإصرار النجمة غادة عبد الرازق على أن يقوم بتصميم الفستان الذي تظهر به خلال زفافها بعمل مصري وهو "لحم غزال" حيث استغرق تصميمه ثلاثة أشهر تخللها العديد من البروفات وخلال فترة تنقلها من القاهرة لبيروت لاستكمال تصوير مشاهدها.