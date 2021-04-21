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عاجل من الحكومة بشأن المشروع القومي "الدلتا الجديدة"

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم، حقيقة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن عدم جدوى المشروع القومي "الدلتا الجديدة" نتيجة لعدم توافر الموارد المائية اللازمة لري الأراضي الزراعية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لعدم جدوى المشروع القومي "الدلتا الجديدة" نتيجة لعدم توافر الموارد المائية اللازمة لري الأراضي الزراعية.

وأشارتا إلى أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والحد من استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية، وشددتا على توافر كافة الاحتياجات المائية اللازمة لري جميع الأراضي الزراعية بالمشروع، من خلال الاستفادة من مياه الصرف الزراعي، حيث سيتم معالجة حوالي 6مليون م3 يوميًا من المياه، ويعتمد المشروع أيضًا على المياه الجوفية من خلال ضوابط للسحب والاستخدام بما يضمن استدامة المخزون الجوفي، حيث تم البدء في الزراعة بالاعتماد على المياه الجوفية لمساحة 200 ألف فدان بمشروع "مستقبل مصر" الواقع ضمن نطاق مشروع الدلتا الجديدة، مع الاعتماد على أنظمة الري الحديث لضمان ترشيد استهلاك المياه.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وتشويه المشروعات القومية بالدولة.
عاجل من الحكومة بشأن المشروع القومي "الدلتا الجديدة"
عاجل من الحكومة بشأن المشروع القومي "الدلتا الجديدة"

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بوابة الفجر الفجر الدلتا الجديدة

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