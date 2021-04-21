مغامرات حسن عبد الله تبدء اليوم في "وكل ما نفترق"





ويقول الفنان حسن عبد الله أن شخصية سعيد الشقلباظ شخصيه مركبه ومعقده وشخصيه جديدة عليه سواء في الشكل أو التمثيل.





المسلسل بطولة النجمة ريهام حجاج ورانيا يوسف ورحاب الجمل وايتن عامر وأحمد فهمى وطارق عبد العزيز وأحمد صيام المسلسل قصة محمد امين راضى وإخراج مصطفى ابو سيف والمسلسل يعرض علي اكثر من قناة فضائية ويذكر أن الفنان حسن عبد الله شارك من قبل الفنانه ريهام حجاج فى شهر رمضان الماضى فى مسلسل لما كنا صغيرين بشخصيه الرائد عصام ويعتبر ثانى تعامل مع الفنانة ريهام حجاج ويذكر أيضا أن انتهى الفنان حسن عبد الله من مسلسل تصوير مسلسل تفتيش الذي سوف يتم عرضه بعد انتهاء شهر رمضان علي الفضائيات حيث يشارك البطوله مع الفنانة هبة الاباصيرى وأسر البدراوى ومحسن صبرى المسلسل تأليف ميرنا الفقى وإخراج تامر سامى

تشهد الحلقه التاسعه اليوم من مسلسل "وكل ما نفترق" مغامرات "سعيد الشقلباظ" الذى يجسد دوره الفنان حسن عبد الله و"سعيد الشقلباظ" هو لاعب اكروبات بسيرك وهو شخص مظلوم ومقهور يحاول الانتقام من كل الذين ظلموا وعنده قصه رومانسيه لم تكتمل، ويقرر أيضا الانتقام لها وحدث له حادث أدى إلى انكسار قدمه وعند دخوله غرفه العمليات سرقت كليته وطول المسلسل يشعر بالظلم لأنه لم يحصل على حقه بسهولة.