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الأسهم الأوروبية تتعافي من أسوا موجة هبوط خلال العام

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
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تعافت الأسهم الأوروبية اليوم من أسوا موجة هبوط هذا العام إذ قابلت المخاوف من زيادة سريعة لإصابات كوفيد-19 في بعض الدول تفاؤلا حيال موسم نتائج قوي، وفقا لـ"رويترز".

وسجلت أسهم التكنولوجيا أكبر مكاسب وارتفعت نحو اثنين في المائة وقفز سهم شركة معدات أشباه الموصلات إيه.إس.إم.إل 5.4 في المائة بعد أن رفعت توقعاتها لمبيعات العام كاملا مشيرة لطلب قوي وسط نقص لرقائق الكمبيوتر عالميا.

وارتفع سهم منافستها الأصغر إيه.إس.إم انترناشونال 4.2 في المائة بعدما توقعت زيادة الطلبيات في الربع الثاني.
وهوي سهم نادي كرة القدم الإيطالي يوفنتوس عشرة في المائة بعد أن تعرض دوري السوبر الأوروبي الانفصالي لكرة القدم لهزة نتيجة انسحاب أنديته الإنجليزية الستة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6 في المائة في التعاملات المبكرة بعد أن تعرضت موجة الصعود المستمرة منذ سبعة أسابيع لمبيعات لجني الأرباح يوم الثلاثاء.

وصعد المؤشر الألماني داكس 0.2 في المائة والمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.5 في المائة وأضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 في المائة.

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