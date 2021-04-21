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عزمي يفتتح فعاليات "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة افتتح الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة مساء الثلاثاء الموافق ٨ رمضان ١٤٤٢ ه/ ٢٠ ابريل ٢٠٢١م، احتفالات ليالي رمضان الثقافية، والتي تقام تحت عنوان "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية في السيدة زينب، والتابعة للمركز القومي لثقافة الطفل الذي يرأسه الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف.

وقد بدأت الفعاليات بافتتاحه معرض المبدعين الصغار، والذي يضم اللوحات الفنية للفائزين بالمسابقة.

وقد استهل عزمي كلمته بالتنويه عن جهود وزارة الثقافة الممتدة منذ بداية جائحة كورونا وحتى اليوم في الاهتمام بالأنشطة الثقافية للطفل رغم التحديات التي نتعرض لها سواء عن طريق الفعاليات الثقافية المنعقدة في الحديقة الثقافية ومركز ثقافة الطفل مع مراعاة ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، أو تلك المنعقدة عبر منصات التواصل الاجتماعي لا سيما على قناة المركز القومي للترجمة على موقع يوتيوب، وبخاصة أن رمضان الحالي هو الثاني في ظل أزمة فيروس كورونا.

مصرحا أنه رغم ذلك فقد شهد العام المنقضي عددا من الإنجازات، وعلى رأسها ذلك الحدث الثقافي المهم، ألا وهو تدشين جائزة الدولة للمبدع الصغير، تشجيعا للمواهب من أطفال مصر في المجالات المختلفة، مع تغير المحاور كل عام لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من الأطفال المبدعين للمشاركة في الجائزة، مشيرا إلى أن مصر رغم تلك الظروف الاستثنائية لم تغفل الاهتمام بالنشء لانهم بناة المستقبل.

كما أشاد بأبناء المركز القومي لثقافة الطفل الذين تلقوا تدريبهم به وفاز بعضهم بجوائز ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى الدولي.

كما تحدث الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف عن دعم وزارة الثقافة للمركز القومي لثقافة الطفل، معربا عن سعادته بمشاركة أطفال مصر في أنشطة وفعاليات المركز والحديقة الثقافية بشكل خاص، متمنيا أن يأتي رمضان القادم بلا "كورونا"، وموصيا رواد الحديقة بالحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة.

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