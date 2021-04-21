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رسميًا.. بشار الأسد يعلن ترشحه لفترة رئاسية جديدة

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 12:30 م
بشار الأسد
بشار الأسد
وكالات
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قدم الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، أوراق ترشحه لفترة ثالثة في الانتخابات المقررة في 26 مايو، وفقًا لرئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ.

 

وكان البرلمان السوري أعلن عن فتح باب الانتخابات يوم الأحد الماضي، فيما حدد حمودة، موعد الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج يوم 20 مايو 2021.

 

وقد فتح البرلمان السوري، باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من الاثنين 19 أبريل، داعيا الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي بنهاية الدوام من يوم الأربعاء 28 أبريل الحالي.

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