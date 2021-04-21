Advertisements

مصرع وإصابة 27 شخصا في حادثي تصادم بالشرقية

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
سمر السيد
Advertisements


لقيت سيدة وطفلة مصرعهما اليوم فيما أصيب 25 آخرين في حادثي تصادم منفصلين بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة أبو حماد بلاغا يفيد بتصادم سيارة نقل وسيارة ميكروباص أجرة بدائرة المركز ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 10 آخرين.

كما تلقى مدير الأمن إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصالحية القديمة_ فاقوس ما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة 15 آخرين بكدمات وكسور وسحجات.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى للمستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

أخبار تهمك

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 21 ساعة

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تزف بشرى سارة حول تصنيع اللقاحات بمصر

منذ حوالي 11 ساعة

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد يمتد لـ 2026

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ ساعتين

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ يوم

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل مهاجم الأهلي

منذ 18 دقيقة

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ يوم

كارتيرون يُعيد نجم الزمالك إلي دكة البدلاء

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 ص

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

06:01 ص

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

07:31 ص

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

08:20 ص

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر