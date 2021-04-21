مصرع وإصابة 27 شخصا في حادثي تصادم بالشرقية





لقيت سيدة وطفلة مصرعهما اليوم فيما أصيب 25 آخرين في حادثي تصادم منفصلين بمحافظة الشرقية.



تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة أبو حماد بلاغا يفيد بتصادم سيارة نقل وسيارة ميكروباص أجرة بدائرة المركز ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 10 آخرين.



كما تلقى مدير الأمن إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصالحية القديمة_ فاقوس ما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة 15 آخرين بكدمات وكسور وسحجات.



جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى للمستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.