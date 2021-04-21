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رمضان عبد الواحد سأقوم بأنتاج الموسم الثاني من مشروع مسرح شو

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قرر رجل الاعمال والمنتج رمضان عبد الوحد صاحب شركة تومورو برودكشن انتاج الموسم الثاني من مشروع مسرح شو
وصرح عبد الواحد بأن الورثة هم المتسببين في ايقاف الموسم الاول وخاصا ايمن بهجت قمر وهند وعائلة سعيد صالح وعائلة لينين الرملي وذلك بعد نجاح فكرة المشروع

كما صرح عبد الواحد بأن خسارتة تعدت السبعة ملايين وذلك بعد ايقاف مسرحيتي العيال كبرت وانها حقا عائلة محترمة حيث استرد الجمهور اكثر من ثلاثون الف تذكرة بعد ايقاف العروض.

واشار ايضا الي ان فكرة الموسم الثاني قائمة علي شكل المسرح الحديث والمعاصر والذي تحدث عنة المدير الفني لمشروع مسرح شو كريم الكسار في الذكري السابعة لثورة ٣٠يونيو حيث تم ايقاف العمل علي مشروع مسرح شو منذ ذلك الحين.

مؤكدا انه سوف يكون هناك مشاركه مع الفنان رضا الخياط وذلك بالاتفاق مع وزاره الثقافه المصريه ووزاره الثقافه العراقيه، ومن المقرر افتتاح الموسم الثاني علي شكل المسرح الحديث والمعاصر في احتفالية الذكري الثامنة لثورة ٣٠يونيو.

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