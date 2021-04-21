يخلق الآلاف من فرص العمل.. تفاصيل مشروع "الدلتا الجديدة"

رغم الشائعات المتداولة عن عدم جدوى المشروع القومي "الدلتا الجديدة"، لكنه يخلق الآلاف من فرص العمل، فضلًا عن إضافة 15% مساحة منزرعة جديدة لمصر تستغل لتحقيق الأمن الغذائي.





ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مشروع "الدلتا الجديدة" وأهميته.





الدلتا الجديدة

يعتبر مشروع الدلتا الجديدة، أحد المشروعات العملاقة بالمجال الزراعي، الذي يضيف 15% مساحة منزرعة جديدة لمصر تستغل لتحقيق الأمن الغذائي، ويمتد من شمال الواحات إلى جنوب وادي النطرون وشرق وغرب منخفض القطارة.





يضم المشروع حوالي 688 ألف فدان جنوب محور الضبعة، وغرب الدلتا القديمة، بجانب مشروع مستقبل مصر والمقام على مساحة 500 ألف فدان، ويشمل المشروع أيضًا قرابة 250 ألف فدان، ويتكلف استصلاح الفدان الواحد حوالي 200 ألف جنيه.





توجيهات السيسي

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة"، مع دمج مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمني، وذلك لتعزيز استراتيجية الدولة في مجال تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة، وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة.





فرص العمل

ويشمل المشروع الجديد، مجمعات صناعية مرتبطة بالزراعة ضمن مشروع الدلتا الجديدة كمحطات التعبئة والتغليف وتصنيع المنتجات الزراعية، لأن التصنيع الزراعي يرفع القيمة المضافة للمنتج، إضافة إلى محطات التصدير والإنتاج الحيواني وتصنيع منتجات الألبان، مما يخلق آلاف فرص العمل، وسوف يتم تدريب شباب الخريجين من التخصصات الزراعية، لاكتساب خبرة العمل بالمناطق الصحراوية، وكيفية استخدام أحدث سبل الزراعة والري بشكل عملي.



