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ضبط 22 قضية مخدرات و27 تاجر حشيش وهيروين في حملة بالقليوبية
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 12:37 م
محمد ضوه
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شنت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة شارك فيها رؤساء مباحث الأقسام والمراكز، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة، والهاربين من الأحكام.
وأسفرت عن ضبط 22 قضية مخدرات، والقبض على 27 تاجر حشيش وهيروين وتحريز 8 قطع سلاح ناري، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.
وكانت توجيهات اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، بشن حملات على البؤر الإجرامية في كافة أقسام ومراكز المديرية، فجرى شن حملة مكبرة قادها العميد خالد المحمدي رئيس المباحث، وشارك فيها رؤساء المباحث في الأقسام والمراكز.
وأسفرت الحملة عن ضبط 8 قطع سلاح ناري، وعدد من الطلقات النارية بحوزة 11 متهم وضبط 22 قضية مخدرات وضُبط خلالها كميات من مواد مخدرة متنوعة بحوزة 27 متهم لعدد 10 منهم معلومات جنائية وضبط 3 متهمين مراقبين، وضبط 4 قطع سلاح أبيض تنفيذ 7140 حكما قضائيا متنوعا وتولت النيابة التحقيق
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