ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الأربعاء

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز قبل مواجهات اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر البطولة.





ويجلس إنتر ميلان على عرش صدارة الكالتشيو حاليًا برصيد 75 نقطة، ومتفوقًا عن غريمه التقليدي ميلان صاحب المرتبة الثانية.





بينما يأتي أتالانتا في المركز الثالث برصيد 64 نقطة، وبفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المرتبة الرابعة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-





1 – إنتر ميلان – 75 نقطة

2 – ميلان – 66 نقطة

3 – أتالانتا – 64 نقطة

4 – يوفنتوس – 62 نقطة

5 – نابولي – 60 نقطة

6 – لاتسيو – 58 نقطة

7 – روما – 54 نقطة

8 – ساسولو – 46 نقطة

9 – هيلاس فيرونا – 41 نقطة

10 – سامبدوريا – 39 نقطة

11 – بولونيا – 37 نقطة

12 – أودينيزي – 36 نقطة

13 – جنوى – 32 نقطة

14 – سبيزيا – 32 نقطة

15 – تورينو – 30 نقطة

16 – فيورنتينا – 30 نقطة

17 – بينفينتو – 30 نقطة

18 – كالياري – 25 نقطة

19 – بارما – 20 نقطة

20 – كروتوني –15 نقطة



