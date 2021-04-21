ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الأربعاء

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ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الأربعاء
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 12:38 م
غدير أحمد
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يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز قبل مواجهات اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر البطولة.
ويجلس إنتر ميلان على عرش صدارة الكالتشيو حاليًا برصيد 75 نقطة، ومتفوقًا عن غريمه التقليدي ميلان صاحب المرتبة الثانية.
بينما يأتي أتالانتا في المركز الثالث برصيد 64 نقطة، وبفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المرتبة الرابعة.
وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-
1 – إنتر ميلان – 75 نقطة
2 – ميلان – 66 نقطة
3 – أتالانتا – 64 نقطة
4 – يوفنتوس – 62 نقطة
5 – نابولي – 60 نقطة
6 – لاتسيو – 58 نقطة
7 – روما – 54 نقطة
8 – ساسولو – 46 نقطة
9 – هيلاس فيرونا – 41 نقطة
10 – سامبدوريا – 39 نقطة
11 – بولونيا – 37 نقطة
12 – أودينيزي – 36 نقطة
13 – جنوى – 32 نقطة
14 – سبيزيا – 32 نقطة
15 – تورينو – 30 نقطة
16 – فيورنتينا – 30 نقطة
17 – بينفينتو – 30 نقطة
18 – كالياري – 25 نقطة
19 – بارما – 20 نقطة
20 – كروتوني –15 نقطة
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