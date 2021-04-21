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موسيماني يستقر على رحيل مهاجم الأهلي

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وتعاقد الأهلي مع والتر بواليا خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكن اللاعب لم يقدم المستوى المقنع حتى هذه اللحظة، مما أجبر المدرب الجنوب أفريقي يطلب رحيله للتعاقد مع بديل آخر في هذا المركز.


وحصل بواليا على أكثر من فرصة للمشاركة وأتيحت له العديد من الفرص للتسجيل في أكثر من مباراة، لكنه لم يسجل حتى اقتنع الجهاز الفني للأهلي أن قدرات اللاعب لا تؤهله للعب في صفوف القلعة الحمراء واستقروا على رحيله نهاية الموسم.


ويواجه الأهلي نظيره سموحة السكندري اليوم الأربعاء في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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موسيماني يستقر على رحيل مهاجم الأهلي موسيماني رحيل مهاجم الأهلي

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