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في الحلقة التاسعة من "المداح"..حمادة هلال يسافر للقاهرة وخروج خالد سرحان من السجن

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل المداح للفنان حماده هلال، تصاعد في الأحداث حيث يسافر حماده، والذي يجسد شخصية صابر، إلى القاهرة ليلتقي  بـ"سمير أبو المجد" ويجسد شخصيته محسن منصور، والذي بدوره يُرتب لقاءً بينه وبين المحامي الذي سيكون مسؤولًا عن إخراج أخيه حسن.

و يخرج بعد ذلك الفنان خالد سرحان، من السجن ليعود إلى منزله وسط أجواء من الفرحة.

وبعد عودة خالد سرحان،  إلى المنزل، يقرر ووالده وشقيقهم الثالث عز الذي يجسد شخصيته هادي خفاجة بالذهاب لتقديم واجب العزاء إلى ابنتا غالب، الذي يجسد شخصيته الفنان جمال عبدالناصر، وتفاجأ نسرين طافش، والتي تجسد دور رحاب بأنّ صابر لم يحضر معهم، فتسأل حسن، عنه ليخبرها أنه في القاهرة.

ويعرض مسلسل المداح يوميًا على شبكة قنوات النهار في تمام الساعة التاسعة  مساءً، وفي الساعة
العاشرة مساءً على قناة النهار دراما.

جدير بالذكر أن المسلسل من بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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