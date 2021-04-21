محافظ الدقهلية يعتمد27 مخططا تفصيليا جديدا ومعدلا للمدن والقري





إعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم 27 مخططا تفصيليا جديدا ومعدلا للمدن والقرى في إطار العمل على الانتهاء من المخططات التفصيلية على مستوى المحافظة، واشار المحافظ ان اجمالى ما بلغ اعتمادة من مخططات تفصيلية معدلة وجديدة واستراتيجية على مستوى المحافظة منذ بداية عام 2020 يصل حتى الان الى 130مخططا تفصيليا واستراتيجيا..



وأشار "مختار" إلى أن القرى والمدن التي تم اعتماد المخططات التفصيلية الجديدة لها اليوم هى عدد 12 قرية بمركز المنصورة شملت قرى النسيمية وميت محمود وكفر طناح وميت جراح والخليج وميت لوزة ونقيطه وجميزة بلجاى ومبارك الجديدة والبنديرة وبدين..

اما عن المخططات التفصيلية المعدلة فانها تشمل مدن بلقاس وشربين وبنى عبيد ومخطط حى شرق ترعة المنصورية ومخطط تفصيلى قرية بساط بمركز طلخا و3 قرى بمركز تمي الامديد هى تاج العز والخمسة وكفر سنجاب، وقرية ميت شرف بمركز المنزلة وقرية نوسا البحر بمركز أجا وقرية ميت طريف بمركز دكرنس وعدد 4 قرى بمركز السنبلاوين شملت قرى برقين وطنبول الكبرى وطرانيس العرب وغزالة..



وأكد محافظ الدقهلية أن المخططات التفصيلية التي تم إعتمدها يبدأ العمل طبقا لها ابتداءا من يوم نشر ها بالجريدة الرسمية وذلك تيسيرا على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء في هذه المدن والمراكز والقري...

وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية واحكام القانون 119لسنة 2008..



وأوضح محافظ الدقهلية ان الادارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة ساهمت فى انهاء تلك المخططات بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهيئة عمليات القوات المسلحة..

ومن جانبها قالت المهندسة سماح المحمدى انه تنفيذا لتوجيهات السيد محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لانهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع جميع الاجهزة المختصة.





وأضاف ان تلك الأعتمادات للمحطات تأتي في إطار إهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصه على حل جميع مشكلات المواطنين بالمحافظات، وتفيذا لتوجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتكليفات السيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالتعامل الفورى لتحقيق مطالب وإحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم،