الجنيه الاسترليني يسجل أعلى مستوى له في 6 أسابيع

سجل الجنيه الاسترليني أعلى مستوى له في أكثر من 6 أسابيع مقابل الدولار اليوم مع استمرار تراجع العملة الخضراء بينما تلقت العملة البريطانية دعما من مفاجأة إيجابية في بيانات سوق العمل. وكان الاسترليني قد اخترق حاجز 1.40 دولار للمرة الأولى في حوالي شهر أمس عندما قفز واحدا بالمئة مستفيدا من ضعف عام للعملة الأمريكية.





وزاد مكاسبه ليلامس أعلى مستوى له منذ الرابع من مارس عند 1.4009 دولار في التعاملات المبكرة اليوم قبل أن يغير مساره وينخفض 0.22% إلى 1.3952 دولار بحلول الساعة 1615 بتوقيت جرينتش. وأمام العملة الأوروبية تراجع الاسترليني 0.27% إلى 86.28 بنس لليورو.





وأظهرت بيانات اليوم مزيدا من العلامات على تعافي اقتصاد بريطانيا إذ انخفض معدل البطالة لثاني شهر على التوالي إلى 4.9% في الفترة من ديسمبر إلى فبراير. ويترقب المستثمرون بيانات التضخم التي ستصدر من بريطانيا غدا وبيانات مبيعات التجزئة التي من المقرر أن تنشر الجمعة للاسترشاد بها على سلامة الاقتصاد.