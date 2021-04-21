شيخ الأزهر: من مظاهر يسر الإسلام وتشريعاته قلة التكاليف (فيديو)

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الحكماء المسلمين، إن من مظاهر يسر الإسلام وتشريعاته قلة التكاليف، وخاصة في مجال المعاملات، منوهًا بأن الآيات المتعلقة بالتكاليف في القرآن الكريم محدودة، وهذا يتفق مع نهج القرآن في نهي المسلمين عن كثرة الأسئلة فتكثر الإجابات التي تكثر معها الأوامر والنواهي، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ".



وأضاف "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان ينهي أصحابه عن كثرة الأسئلة، ويقول في ذلك: " إنَّ أَعْظَمَ المُسْلِمِينَ جُرْمًا، مَن سَأَلَ عن شيءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِن أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ"، منوهًا بأن الرسول –صلى الله عليه وسلم- كان يكره البحث في القضايا التي سكت عنها القرآن، ويبقيها على القاعدة الإسلامية الذهبية أن الأصل في الأشياء إباحة.



وتابع شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الحكماء المسلمين، أن هناك قضايا لم ترد بشأنها نصوص مانعة أو ملزمة للتوسعة على الناس وترك بيان الحكم فيها لاجتهاد العلماء بما يوائم مصالح المجتمع المختلفة باختلاف الزمان والمكان، مشددًا على أن هناك مساحة كبيرة من القضايا تخلو تمامًا من الأحكام الشرعية ولا ينبغي لأحد أن يسأل عما إذا كانت حلالًا أم حرامًا، فهي من العفو الإلهي الذي يقلل التكاليف الشرعية ويزود الشرعية بقدرة هائلة على مواكبة التجدد والتطور.