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فقدان الاتصال بغواصة إندونيسية على متنها 50 شخصا قبالة سواحل بالي
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 12:50 م
وكالات
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أفادت قناة روسيا اليوم، منذ قليل، بفقدان اتصال بغواصة تابعة للبحرية الإندونيسية على متنها 50 شخصا خلال تدريبات قبالة سواحل جزيرة بالي.
ووفقًا للمتحدث باسم البحرية الإندونيسية،
الأدميرال الأول، جوليوس ويدجوجونو، كانت الغواصة تشارك في تدريبات طوربيد في مياه
بالي الشمالية وتم فقدان الاتصال بها.
ويذكر أن الغواصة، من طراز "KRI Nanggala 402"
، صنعت في ألمانيا عام 1981، وتبلغ سرعتها 21.5 عقدة، ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى
34 راكبا.
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