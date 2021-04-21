قائمة اللقاحات المنتظر تصنعها بمصر قريبا.. تعرف عليها



لقاح "سينو فارم" الصيني:



كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن غدًا سيتم توقيع اتفاقية مع الصين لتصنيع لقاح كورونا "سينو فارم" في مصر، مشيرا إلى أنه خلال أيام سيتم البدء في تصنيع اللقاح.



وأضاف، أنه من المنتصر أن تستقبل مصر 500 ألف جرعة من لقاح "سينو فارم".





لقاح “سبوتنيك" الروسي:



اجتمعت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يوم الاثنين الماضي، مع السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو، حيث بحثا سبل التعاون لتوفير لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا.



وبحث الطرفان فرص تصنيع اللقاح الروسي في مصر من خلال الشركات المصرية، لضمان تلبية احتياجات البلد من اللقاحات وزيادة فرص الاستثمارات تمهيدًا للتصدير إلى الدول الأفريقية.



وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 164368 حالة حتى اليوم.



وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 855 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 42 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 218041 من ضمنهم 164368 حالة تم شفاؤها، و12820 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.





جهود مضاعفة تبذلها وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة هالة الزايد، وزيرة الصحة، لتوفير لقاح كورونا للشعب المصري لحمايتهم من عدوى الفيروس، ولعل أخر مستجدات هو تصنيع عدة لقاحات بمراكز المصرية.وترصد "الفجر" في السطور التالية قائمة اللقاحات المنتظر تصنعها بمصر: