مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سموحة بالدوري المصري

يستعد النادي الأهلي، لمواجهة فريق سموحة ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر، من الدوري المصري الممتاز.





وستلعب مباراة الأهلي وسموحة على ملعب الأهلي وي السلام اليوم الأربعاء، ذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة سموحة كالتالي :





في حراسة المرمى علي لطفي.





في خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة وبدر بانون وأيمن أشرف.





في خط الوسط: أليو ديانج وأفشة وناصر ماهر.





في خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر ومحمد شريف.



