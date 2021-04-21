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خبير أرصاد: 11 منطقة تشهد حالة ربيعة ممطرة بالمملكة

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:05 م
الأرصاد
الأرصاد
وكالات
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قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع بدء حالة ربيعة ممطرة من خفيفة إلى متوسطة على مناطق عدة بالمملكة.

 

وأشار عبدالعزيز الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، إلى أنها تبدأ من اليوم وتستمر عدة أيام.

 

وأضاف خبرير الطقس والمناخ: «متوقع حالة ربيعة ممطرة -إن شاء الله- من يوم الخميس 1442/9/10هـ تستمر عدة أيام ويمكن تصنيفها من ناحية القوة أنها من خفيفة إلى متوسطة ومتوقع أن يكون نطاق الحالة الممطرة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والشمالية والجوف وتبوك والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم و أقصى غرب منطقة الرياض».          

 

وقد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئيًا على شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة) قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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خبير أرصاد حالة ربيعة ممطرة المملكة

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