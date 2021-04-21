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توريد تانكين أكسجين بسعة 11 ألف لتر لمستشفى حميات وصدر منوف بناء

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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قالت الدكتورة هناء سرور عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه تم توريد تانكين اكسجين لمستشفى حميات منوف وصدر منوف بسعة ١١ ألف لتر بناء على طلبتنا لدعم المنظومة الصحية بمحافظة المنوفية من جانب الوزيرة هالة زايد. 

وأوضحت النائبة هناء سرور، أنه تم توريد تانكات الأكسجين لمستشفيات أشمون العام وزاوية الناعورة وصدر شبين الكوم وحميات منوف وصدر منوف ويتبقى لنا حميات أشمون وشنتنا الحجر والشهداء المركزي جار توريدهم تباعا مشيرة إلى أنها تسعى جاهدة للمطالبة بتوفير كافة احتياجات مستشفيات المنوفية من تجهيزات وتانكات أكسجين.

وتقدمت، بالشكر والتقدير للوزيرة الدكتورة هالة زايد على دعمها الدائم والمستمر لمستشفيات المنوفية وخاصة مع جائحة كورونا.

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