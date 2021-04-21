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الصحة: معاملة الليبيين كالمصريين بالمستشفيات من حيث الأسعار والخدمات (فيديو)
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:11 م
رقية جمال
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم توقيع اتفاقية مع الجانب الليبي وتم البدء في تفعيلها منذ الأسبوع الماضي، حيث تم إرسال 30 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بكورونا، كما تم إرسال 5 طن أدوية كورونا بالطائرة المصاحبة لرئيس الوزراء والوفد المرافق له.
وأضافت هالة زايد، خلال حوارها مع مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الوزارة سوف تصدر قرار ينص على معاملة المواطنين الليبيين معاملة المصريين داخل مستشفيات وزارة الصحة من حيث الأسعار والخدمات.
وأوضحت، أن مصر ستقوم بإيفاد بعثات من الأطباء والتمريض إلى ليبيا لمدة 6 أشهر في شكل دورات، مع العمل على إعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية والهيئات التابعة لها وإنشاء هيئات في ليبيا على غرار هيئة التأمين الصحي الجديد، وهيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد، وهيئة سلامة الغذاء، مع تقديم منح لهم ببرنامج الزمالة المصرية.
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