الصحة: معاملة الليبيين كالمصريين بالمستشفيات من حيث الأسعار والخدمات (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم توقيع اتفاقية مع الجانب الليبي وتم البدء في تفعيلها منذ الأسبوع الماضي، حيث تم إرسال 30 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بكورونا، كما تم إرسال 5 طن أدوية كورونا بالطائرة المصاحبة لرئيس الوزراء والوفد المرافق له.





وأضافت هالة زايد، خلال حوارها مع مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الوزارة سوف تصدر قرار ينص على معاملة المواطنين الليبيين معاملة المصريين داخل مستشفيات وزارة الصحة من حيث الأسعار والخدمات.



