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فارس الأندلسي يخون زوجته مع مطربة شهيرة في أولاد الغول

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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رغم الظروف الصعبة التي تعاني منها زوجته، صدم يوسف الغول (فارس الأندلسي) مشاهديه في أولاد الغول بخيانته لزوجته مع المطربة الشهيرة أحلام وعدم وقوفه إلى جانبها في محنتها.
وظهر يوسف في حالة من التخبط بعد مواجهته مع والده حيث يقضي وقته في البارات قبل أن يقابل المطربة أحلام المفترض أن يعملا معاً في ألبومها الجديد إلا أن الجمهور يفاجئ بأنه أمضى الليلة في سريرها، في الوقت الذي تعاني زوجته من فقدان والدها بالريف وتنتظر أن يأتي لدعمها.
يعد أولاد الغول أول مسلسل رمضاني تونسي يشارك فيه النجم الشاب فارس الأندلسي ويجسد فيه دور ملحن موسيقي موهوب يخوض صراعاً محتدماً طيلة الأحداث، بين شغفه بآلة العود وتمسكه بأحلامه الموسيقية الكبيرة، وبين صدامه مع أفكار والده وأسرته في صراع الأجيال المعهود.
يتألف أولاد الغول من 30 حلقة تصور دراما اجتماعية عن أوجه الحياة وتناقضاتها وصراعاتها لشخصيات كثيرة تجمعهم علاقات عائلية متشعبة. المسلسل من إخراج مراد بالشيخ وسيناريو رفيقة بوجدي، ويشارك فارس ببطولته مع مجموعة من أهم الممثلين التونسيين، أبرزهم فتحي الهداوي، وحيدة الدرديري، شاكرة رماح، وحلمي الدرديري. كما تم إطلاق أغنية تتر المسلسل بصوت الفنان صابر الرباعي على حسابات القناة التاسعة التونسية.
فارس الأندلسي ممثل تونسي شاب، وأحد نجوم الغد العرب من اختيار مجلة سكرين إنترناشونال لعام 2019، وفي بداية 2020 ظهر في مسلسل التشويق Messiah على منصة نتفلكس، وخلال مسيرته السابقة تلقى إشادات عديدة على أدائه في الفيلم القصير قانون الصمت (2018) الذي شارك في مسابقة نصف شهر المخرجين بـمهرجان كان السينمائي.

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