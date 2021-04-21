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رابطة الليجا تحذر من خسائر دوري السوبر الأوروبي

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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وجهت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا) تحذيرًا شديد اللهجة من بطولة دوري السوبر الأوروبي التي أعلن عن مشاركة 12 فريقا أوروبيا فيها من بينها ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد, ستكون لها تبعات سلبية وخسائر في العائدات.

وكشف الاتحاد الإسباني عن رفضه في أكثر من مناسبة هذه البطولة، حيث أكد الاتحاد أن دوري السوبر الأوروبي سينتج عنه تراجع عائدات الدوري الإسباني وأنديتها بنسبة 43% أي نحو مليار و720 مليون يورو.

ومن المتوقع أن بحسب الاتحاد الإسباني أن يبلغ حجم الأثر المادي على قيمة الأندية التي تغيب عن هذه البطولة مليار و815 مليون يورو بانخفاض قدره 66.1% كما ستتراجع إسهامات الأندية في المجلس الأعلى للرياضة والاتحاد الإسباني لكرة القدم 52 مليون يورو أي أقل بواقع 61.2%.

كما رجح الاتحاد الإسباني بأن يتراجع إسهام كرة القدم في الناتج المحلي لإسبانيا من 1.37% حاليا إلى 0.93% بالإضافة إلى فقدان 32.4% من الوظائف أي 59 ألف و878 فرصة عمل.

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رابطة الليجا تحذر من خسائر دوري السوبر الأوروبي دوري السوبر الأوروبي

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