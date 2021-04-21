Advertisements

الشهيد الــ(470).. "الأطباء" تنعي أخصائي الامراض الصدرية بمستشفى ناصر العام

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور على عبد الرحمن، أخصائي الامراض الصدرية بمستشفى ناصر العام، والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور على عبد الرحمن،، الطبيب رقم الــ(470)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.



أخبار تهمك

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ يوم

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تزف بشرى سارة حول تصنيع اللقاحات بمصر

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يُعيد نجم الزمالك إلي دكة البدلاء

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من الحكومة بشأن المشروع القومي "الدلتا الجديدة"

منذ ساعة و 8 دقيقة

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سموحة بالدوري المصري

منذ نصف ساعة

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ ساعتين و 36 دقيقة

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ يوم

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يستقر على رحيل مهاجم الأهلي

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 ص

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

06:01 ص

موسيماني يستقر على رحيل مهاجم الأهلي

12:40 م

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

07:31 ص

عاجل من الحكومة بشأن المشروع القومي "الدلتا الجديدة"

12:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر