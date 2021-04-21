الشهيد الــ(470).. "الأطباء" تنعي أخصائي الامراض الصدرية بمستشفى ناصر العام



نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور على عبد الرحمن، أخصائي الامراض الصدرية بمستشفى ناصر العام، والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.



وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".



وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور على عبد الرحمن،، الطبيب رقم الــ(470)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.





وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.







