Advertisements

نجوم الفن والمجتمع في حفل سحور بكونكورد السلام (صور)

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


أقام فندق كونكورد السلام سحوره السنوى بمناسبة شهر رمضان الكريم والذي يقام كل عام، على حمام السباحة، فى أجواء رمضانية مميزة بحضور نجوم الفن والمشاهير. 

وحرص على الحضور كلا من الفنان سمير صبرى والإعلامية الكبيرة ايناس جوهر وسيدة الأعمال سوسن اسماعيل والفنان احمد شاكر و الإعلاميين وداليا زين الدين  كاتيا الكعدى وغيرهم.

وأحيا الحفل الفنان احمد العطار و التخت الشرقى و كانت فى استقبالهم سهى نصيف المدير الإقليمى للعلاقات العامة و الاتصالات لمجموعه فنادق كونكورد السلام بمصر.
نجوم الفن والمجتمع في حفل سحور بكونكورد السلام (صور)
نجوم الفن والمجتمع في حفل سحور بكونكورد السلام (صور)
نجوم الفن والمجتمع في حفل سحور بكونكورد السلام (صور)
نجوم الفن والمجتمع في حفل سحور بكونكورد السلام (صور)
نجوم الفن والمجتمع في حفل سحور بكونكورد السلام (صور)
نجوم الفن والمجتمع في حفل سحور بكونكورد السلام (صور)
نجوم الفن والمجتمع في حفل سحور بكونكورد السلام (صور)
نجوم الفن والمجتمع في حفل سحور بكونكورد السلام (صور)

أخبار تهمك

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل من الحكومة بشأن المشروع القومي "الدلتا الجديدة"

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سموحة بالدوري المصري

منذ نصف ساعة

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ يوم

موسيماني يستقر على رحيل مهاجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ يوم

كارتيرون يُعيد نجم الزمالك إلي دكة البدلاء

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ ساعتين و 36 دقيقة

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة حول تصنيع اللقاحات بمصر

منذ حوالي 12 ساعة

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 ص

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

06:01 ص

موسيماني يستقر على رحيل مهاجم الأهلي

12:40 م

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

07:31 ص

عاجل من الحكومة بشأن المشروع القومي "الدلتا الجديدة"

12:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر