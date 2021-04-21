نجوم الفن والمجتمع في حفل سحور بكونكورد السلام (صور)





وحرص على الحضور كلا من الفنان سمير صبرى والإعلامية الكبيرة ايناس جوهر وسيدة الأعمال سوسن اسماعيل والفنان احمد شاكر و الإعلاميين وداليا زين الدين كاتيا الكعدى وغيرهم.



وأحيا الحفل الفنان احمد العطار و التخت الشرقى و كانت فى استقبالهم سهى نصيف المدير الإقليمى للعلاقات العامة و الاتصالات لمجموعه فنادق كونكورد السلام بمصر.

أقام فندق كونكورد السلام سحوره السنوى بمناسبة شهر رمضان الكريم والذي يقام كل عام، على حمام السباحة، فى أجواء رمضانية مميزة بحضور نجوم الفن والمشاهير.