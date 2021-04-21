وزارة الدفاع الألمانية: نعتزم سحب قواتنا من أفغانستان اعتبارا من 4 يوليو

قالت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأربعاء، إنها تعتزم سحب قواتها من أفغانستان اعتبارا من 4 يوليو، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي 29 فبراير 2020 وقعت الولايات المتحدة و"طالبان" في الدوحة أول اتفاق سلام بين الطرفين، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد 14 شهرا، أي في مايو 2021، وإطلاق حوار أفغاني داخلي في الدوحة، بعد عقد صفقة مع الحكومة الأفغانية حول تبادل الأسرى.

ويشارك 2500 جندي أمريكي على الأقل في مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان، البالغ قوامها 9600 جندي.