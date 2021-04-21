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غدا.. افتتاح مسجد الرحمة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ الغربية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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يفتتح غدا كلا من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمى ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى مسجد الرحمة بطنطا ويتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

صرح بذلك المستشار الاعلامى لرئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية أحمد قنديل موضحا أن المسجد مقام على مساحة ١٥٠٠ متر ويعد من أكبر المساجد بوسط الدلتا.



هنأ الأستاذ الدكتور د. شوقي علام، مفتي الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل والشعب المصري بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وأهلها الأمن والسلام والاستقرار.

وقال مفتي الجمهورية في كلمته اليوم بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان: "إن تلاحم أبناء مصر وتكاتفهم بمختلف انتماءاتهم وطوائفهم خلال حرب العاشر من رمضان وتضحياتهم من أجل حماية هذا الوطن كان سببًا رئيسيًّا في تحقيق نصر العاشر من رمضان، وهذا ما نحتاجه في تلك المرحلة من تضافر لجهود المصريين جميعًا على كافة المستويات كي نصل بمصرنا إلى التنمية الشاملة اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا، لتتبوأ مكانتها المستحقة بين الأمم".

ووجه مفتي الجمهورية رسالة إلى المصريين قائلًا: "علينا أن نتحلى بروح العاشر من رمضان في مواجهة التحديات والمؤامرات وجماعات الإرهاب والتطرف، فروح العاشر من رمضان صنعت نصرًا أحيا أمة وأعاد لها كرامتها وساعدها في بناء دولة متقدمة، وهذا النصر رسم لها استراتيجية للتنمية والتقدم، وبث في نفوس الشعب الأمل، وحفزهم على العمل والبناء والإنتاج، وعدم الركون إلى الكسل والتواكل، ورسخ في نفوسهم قيمة الانتصار على التحديات في الاقتصاد والتعليم والصحة ومكافحة الفساد، ونشر التعاون والوحدة بين أبناء الوطن الواحد".

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