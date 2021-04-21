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وزير التعليم: الجانب الليبي مهتم بنقل تجربتنا خلال فترة كورونا (فيديو)

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه عقد اجتماع هام جدًا مع نظيره الليبي وزملاءه المهتمين بنقل التجربة المصرية خلال فترة كورونا لليبيا.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره مع مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على تبادل المعارف في العديد من الأشياء مثل المنصات الإلكترونية وتدريب المعلمين، والقنوات التعليمية التليفزيونية.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الاتفاق على تعاون كبير مع الجانب الليبي، يبدأ فور انتهاء زيارة الوفد المصري لليبيا، وسيكون هناك زيارة للمسئولين الليبيين لمصر للاتفاق على جدول زمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

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