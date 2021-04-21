أبرز تصريحات بشرى في برنامج "لأول مرة": أنا شخص أحب التحدي

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أبرز تصريحات بشرى في برنامج "لأول مرة": أنا شخص أحب التحدي
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:15 م
الفجر الفني
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حلت الفنانة بشرى، ضيفة على برنامج لأول مرة، الذي يتم تقديمه على راديو إينرجي 92.1، من إعداد وتقديم إيناس سلامة الشواف.
وقال بشرى خلال الحلقة عدد من التصريحات منها:
1. روح التحدي دائماً مرتفعة في شخصتي.
2. احب دائماً تجربة الأمور لأول مرة.
3. ليس شرط أن الانطباعات الأولى تدوم فأنا ضد هذه الجملة، و لابد أن تتغير.
4. أفضل الاعتماد على خطة محددة قبل القيام بأي شئ.
5. الانسان يتكشف كل يوم حاجة جديدة ومثلما يوجد أول أي حاجة في النجاح هناك أول مرة في كل حاجة ومنها الفشل.
6. أول الأمور التي اقوم بها فور الاستيقاظ هو الإطمئنان على الأطفال.
7. والدتي هي أول شخص اتصل به في حالة الفرح أو الحزن.
8. أول مشهد أقدمه كان في شباب اونلاين.
9. أول عمل قدمني جماهيرياً هو فيلم 678.
10. أبتعد دائماً عن الأشخاص المتسلقين الوصولين.
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