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أبرز تصريحات بشرى في برنامج "لأول مرة": أنا شخص أحب التحدي

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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حلت الفنانة بشرى، ضيفة على برنامج لأول مرة، الذي يتم تقديمه على راديو إينرجي 92.1، من إعداد وتقديم إيناس سلامة الشواف.
وقال بشرى خلال الحلقة عدد من التصريحات منها:
1. روح التحدي دائماً مرتفعة في شخصتي.

2. احب دائماً تجربة الأمور لأول مرة.

3. ليس شرط أن الانطباعات الأولى تدوم فأنا ضد هذه الجملة، و لابد أن تتغير.

4. أفضل الاعتماد على خطة محددة قبل القيام بأي شئ.

5. الانسان يتكشف كل يوم حاجة جديدة ومثلما يوجد أول أي حاجة في النجاح هناك أول مرة في كل حاجة ومنها الفشل.

6. أول الأمور التي اقوم بها فور الاستيقاظ هو الإطمئنان على الأطفال.

7. والدتي هي أول شخص اتصل به في حالة الفرح أو الحزن.

8. أول مشهد أقدمه كان في شباب اونلاين.

9. أول عمل قدمني جماهيرياً هو فيلم 678.

10. أبتعد دائماً عن الأشخاص المتسلقين الوصولين.

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