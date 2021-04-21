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تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي فى طوكيو

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أسفرت اليوم قرعة مسابقة كرة القدم بنهائيات دورة طوكيو الأولمبية المقرر اقامتها الصيف المقبل عن وقوع المنتخب الوطني الأوليمبي ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين واستراليا.

وكانت قرعة المسابقة قد أجريت اليوم حيث تم تقسيم المنتخبات ال 15 اضافة الى منتخب اليابان فريق البلد المنظم إلى 4 مجموعات تلعب كل منها فيما بينها دوري من دور واحد خلال الدور الأول لتحديد فريقين صاعدين عن كل مجموعة للدور الثاني الذي سيقام بنظام خروج المغلوب.

مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي أمام إسبانيا وأستراليا والأرجنتين فى طوكيو 


22 يوليو 2021 مصر ضد إسبانيا فى تمام التاسعة ونصف صباحًا بتوقيت القاهرة.

 25 يوليو 2021 مصر ضد الأرجنتين الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة 

28 يوليو  مصر ضد أستراليا  الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

كما أسفرت القرعة أيضا عن وقوع اليابان مع جنوب افريقيا والمكسيك وفرنسا ضمن المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيوزيلاند وكوريا الجنوبية وهندراوس ورومانيا، وضمت المجموعة الرابعة البرازيل وألمانيا وكوت ديفوار والسعودية.

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