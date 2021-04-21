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علاء نبيل: الشناوي بيلعب برصيده في الأهلي.. محتاج يريح شوية

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
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أكد علاء نبيل نجم الكرة المصرية السابق أن أيمن أشرف هو نجم الموسم بالنسبة للنادي الأهلي.

وقال نبيل في تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أيمن اشرف في رأيي هو النجم الأول في الأهلي هذا الموسم".

وتابع "أيمن قادر على تقديم أداء مميز في أي مركز يشارك فيه ".

وأضاف "هقول حاجة ومش عاوز جمهور الأهلي يزعل مني، محمد الشناوي مؤخرًا بيلعب برصيده، ومحتاج يريح شوية".

وواصل علاء "الشناوي بدأت الشبكة تتهز بأهداف هو يكون مسؤول عن جزء فيها، الشناوي عنده مشكلة في الكرات العرضية".

وأردف "الشناوي هو حارس مرمى الأول، لكن محتاج يرتاح علشان يرجع لمستواه، مبسوط ان علي لطفي رجع علشان ينافس الشناوي "

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محتاج يريح شوية الشناوي بيلعب برصيده في الأهلي الاهلي

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