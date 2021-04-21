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نقابة كتاب مصر تعقد مؤتمرًا صحفيًا لدعم الموقف المصرى السودانى فى قضية سد النهضة.. غدًا الخميس

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تقيم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر الكبير الدكتور علاء عبد الهادى، لقاء فكريا، ومؤتمرًا صحفيا، يصدر بعده بيان من الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، عن حق مصر والسودان في حصتيهما في مياه النيل، ووقوف الاتحاد العام الذي يمثل آلاف الأدباء والكتاب والمفكرين في ثماني عشرة دولة عربية من المحبط إلى الخليج، مع الموقف المصري السوداني في المطالبة بحقوق الدولتين التاريخية وفق المعاهدات والمواثيق الدولية القائمة.
ويأتى المؤتمر الصحفى فى وجود عدد من الخبراء والقانونيين والمسئولين، وذلك غدا الخميس، 10 رمضان الموافق 22 من أبريل، فى تمام الساعة الثامنة ونصف مساء، بمقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في 11 ا ش حسن صبري بالزمالك.

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