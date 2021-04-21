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نجم مانشستر سيتي يقترب من التوقيع لبرشلونة

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، أن سيرجيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي، اقترب من التوقيع لبرشلونة، خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي مانشستر سيتي قد أعلن رسميًا، منذ عدة أسابيع، رحيل أجويرو عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وارتبط إسم أجويرو بالاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز والانتقال إما لتشيلسي أو مانشستر يونايتد، لكنه أصبح أقرب من الانتقال إلى برشلونة.

وبحسب موقع "Tyc" الأرجنتيني، فإن أجويرو تلقى عرضًا من برشلونة للتوقيع لمدة عامين، واقترب من الموافقة عليه، واللعب إلى جانب مواطنه ليونيل ميسي.

وتابع التقرير، أن التعاقد مع أجويرو فرصة ذهبية لبرشلونة، في ظل انتهاء عقده بملعب الاتحاد، وعدم تكليف البلوجرانا أي شيء مقابل الصفقة، في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الفريق بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

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نجم مانشستر سيتي يقترب من التوقيع لبرشلونة نجم مانشستر سيتي التوقيع لبرشلونة

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