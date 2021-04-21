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الصين تؤكد حضور الرئيس قمة بايدن بشأن تغير المناخ
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:24 م
منار طارق
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سيحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ قمة تغير المناخ بقيادة الولايات المتحدة هذا الأسبوع بدعوة من الرئيس جو بايدن.
فقد دعا بايدن 40 من قادة العالم للمشاركة في قمة القادة حول المناخ، والتي ستعقد تقريبًا يومي الخميس والجمعة. إنها أحدث خطوة من جانب إدارة بايدن لدفع الولايات المتحدة إلى صدارة المعركة العالمية ضد تغير المناخ الذي يسببه الإنسان. وسيظهر شي في القمة عبر مقطع فيديو من بكين يوم الخميس وسيلقي "خطابا هاما"، وفقا لمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية.
وجاء قبول شي لدعوة بايدن بعد أن سافر المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري إلى شنغهاي الأسبوع الماضي للقاء نظيره الصيني شي جينهوا. أصدر المسئولين بيانًا مشتركًا في عطلة نهاية الأسبوع، قائلين إن بلديهما "ملتزمتان بالتعاون مع بعضهما البعض" وسيتخذان "إجراءات مناخية معززة تزيد من الطموح في عشرينيات القرن الحالي".
إن التعاون بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، أمر حاسم لنجاح الجهود العالمية للحد من تغير المناخ. لكن هددت الخلافات حول التجارة وحقوق الإنسان وقضايا أخرى تلك الشراكة. وفي تعليق يبدو أنه محجوب ضد الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، قال شي إنه لا يتعين على أي دولة " التدخل وتوجيه تعليمات للآخرين بغطرسة ".
ستمثل القمة أيضًا استئنافًا للحوار حول سياسة المناخ الأمريكية الذي توقف فعليًا في ظل الرئيس دونالد ترامب الذي سحب البلاد من اتفاقية باريس. وأعاد بايدن الولايات المتحدة إلى الاتفاق في وقت سابق من هذا العام.
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