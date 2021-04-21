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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الأربعاء

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يقدم لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر البطولة.

يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو جدول ترتيب هدافي الكالتشيو برصيد 25 نقطة، وذلك على الرغم من غيابه عن التسجيل في مباراة فريقه الأخيره، بينما يستمر البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان في ملاحقته ليحتل المركز الثاني برصيد 21 هدف.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-
1 – كريستيانو رونالدو – 25 هدفًا
2 – روميلو لوكاكو – 21 هدفًا
3 – لويس مورييل– 18 هدفًا
4 – سيمي – 17 هدفًا
5 – تشيرو إيموبلي – 16 هدفًا
6 – زلاتان إبراهيموفيتش – 15 هدفًا
6 – لاوتارو مارتينيز – 15 هدفًا
7 – لورينزو إنسيني – 15 هدفًا
8 – دوسان فالهوفيتش – 15 هدفًا
9- لورينزو إنسيني – 15 هدفًا
10 – دوفان زاباتا – 13 هدفًا
11 – جواو بيدرو – 13 هدفًا
12- دومينيكو بيراردي – 13 هدفًا

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